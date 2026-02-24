全国で相次いだ指示役“ルフィ”らによる連続強盗事件。フィリピンにいた“指示役”としては初めての裁判が行われた。法廷に立ったのは藤田聖也被告（41）。通信アプリ「テレグラム」で“Kim”を名乗り、実行役に「殴ったり蹴ったりしないと報酬はあげません」などと積極的な暴行を加えるよう指示を出していたとされる。なぜ指示役としてリスクの高い強盗に関わるようになったのか。裁判で藤田被告が繰り返し語ったその理由とは。