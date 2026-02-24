雪上のニューヒロインコンビが本音トークだ。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）金メダル、スロープスタイル（ＳＳ）銅メダルの村瀬心椛（２１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）と、ＳＳ金メダルの深田茉莉（１９＝ヤマゼン）による?金メダル対談?が実現。自他ともに認める仲良しコンビが、お互いの印象から、ＳＳで大きな議論を呼んだ３本目に対する?本音?、試合後に交わした熱い抱擁にあった思いなどを明かし