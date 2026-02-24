ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２３日（日本時間２４日）にアリゾナ州スコッツデールでロッキーズとのオープン戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打で今オープン戦２度目のマルチ安打をマークした。チームは４―５で敗れた。初回、３回と２打席連続空振り三振に倒れたが、６回一死無走者で５番手の右腕カステラーノに２球で追い込まれながら３球目、外角低めの８９・９マイル（約１４４・７キロ）のチェ