【Deep Silverパブリッシャーセール】 3月3日2時まで Deep Silverは、Steamにて「Deep Silverパブリッシャーセール」を開催している。期間は3月3日2時まで。 本セールではDeep Silverが販売する各種タイトルが割引される。対象タイトルとしては、中世ヨーロッパを舞台としたオープンワールドRPG「キングダムカム・デリバランスII」が50%オフ