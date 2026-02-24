【モデルプレス＝2026/02/24】令和ロマンのくるまが、24日までに配信されたPodcast番組「令和ロマンのご様子」に出演。「週刊文春」にて報じられた女優のMEGUMIとの交際報道について言及した。【写真】令和ロマンくるま自粛期間に“一番励まされた”存在◆令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及くるまは、オープニングで「今週色々ありまして、これだけ入っておかなきゃいけないので先に処理させてください」と前置きし「『C