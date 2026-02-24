鹿児島県警高速道路交通警察隊によりますと、きょう24日午前9時すぎ、九州自動車道下り線・鹿児島北インターチェンジ近くでしました。 トラックの運転手は、命に別状はないということです。積み荷の一部が道路に散乱 視聴者が撮影した映像では、横転したトラックは荷台が破損し、積み荷の一部が道路に散乱していました。 警察が事故の詳しい原因を調べています。 ・ ・ ・