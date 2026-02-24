【ダウンスイングの勘違い2 肩回転の順序】トップからいきなり肩を上げるから芯に当たらない 肩のタテ回転が早いと体が起き上がる 「肩をタテに回して右上に上げていきましょう」といいましたが、このアドバイスをすると、アマチュアゴルファーの中にはトップからいきなり左肩を上げようとする人がいます。そうするとインパクト前に右肩が下がり、ダフリやトップが出やすくなります。 そうならないためにも、まずは左