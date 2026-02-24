助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 本塁打&打点王に輝いたキューバ史上最強助っ人！アルフレド・デスパイネ 日本野球に見事対応した最強キューバ助っ人! NPB通算成績(10年:2014～2023)878試合 打率.261 184本塁