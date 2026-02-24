『学マス』声優・長月あおい＆小鹿なお、お互いを撮り合う『声優トモ写！』シリーズに登場！デジタル写真集3作品が2/23発売！ 2月23日（月・祝）、声優の長月あおいと小鹿なおによるデジタル写真集3作が同時発売される。ラインナップは、それぞれのソロ作『なおから、』『あおいから、』、そして共演作『あおいとなおから、』の計3タイトルだ。 ©長月あおい／小鹿なお／集英社