福岡県福津市で24日午前、林野火災が発生し、消防による消火活動が続いています。 警察と消防によりますと、午前10時半ごろ、福岡県福津市本木で「山火事のようだ」と、通行人から消防に通報がありました。現在も消火活動が続いています。今のところ、ケガ人の情報は入っていません。FBSのへリの映像では、炎と煙が広い範囲で確認できます。