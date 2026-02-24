SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3 アユートは、AZLAブランドのイヤーピースとして、AirPods Pro 3専用の「SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3」を3月6日に発売する。6サイズあり、商品としては以下をラインナップする。価格は3,190円～4,290円。 AZL-XELASTECII-APP3-SET-L「M/ML/Lサイズ各1ペア」 4,290円 AZL-XELASTECII-APP3-SET-M「MS/M/MLサイズ各1ペア」 4,290円