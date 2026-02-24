飯豊町が整備した木質バイオマス製造施設で指定管理者をしていた業者の代表が82トンもの木くずを不法投棄していた疑いで24日逮捕されました。不法投棄は数年にわたって繰り返してきたとみられ、数百トンに上る可能性もあるということです。廃棄物処理法違反で逮捕されたのは、飯豊町白川の会社役員・鈴木良則容疑者（77）です。鈴木容疑者は2025年6月ごろと8月ごろ、複数回にわたって飯豊町上原の原野におがくずや木質ペレットなど