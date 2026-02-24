侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手（２７）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）でブルペン入りした。投手陣のウォーミングアップ時の宮崎市の気温は１２度ながら、半袖で調整を行った後、「アドバイザー」を務めるパドレス・ダルビッシュが見守る前で、２１球を投じた。合宿２日目の１５日にブルペン入りした際には、早くも最速１５０キ