米軍普天間飛行場の返還を巡り、記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝24日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は24日、米軍普天間飛行場の返還を巡り「もう一度日米間の合意項目を確認すべきだ」と述べた。県庁で記者団の取材に答えた。小泉進次郎防衛相は20日「日米間の認識に齟齬はない」と発言したが、玉城氏は合意事項を順守するよう米側に働きかけることを日本政府に求めた。米国防総省は、普天間の代替となる