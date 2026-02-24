芸能事務所エイベックスは24日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで社員が逮捕されたことについてコメントを発表した。公式サイトでは「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」と言及。「現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と伝えた。最後に「皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりま