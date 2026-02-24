RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤¬21¡Á23Æü¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIIZING LOUD¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸ø±é¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢3Æü´Ö¤Ç12Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£23Ç¯9·î4Æü¤Ë¡¢½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGet A Guiter¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯È¾¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢K¡ÝPOP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¥Ë¥å¡¼¥¹1¤Ï24Æü¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔ¶Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à27¶Ê¤Î¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Á´¶Ê¥Ï¥ó