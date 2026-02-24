BLACKPINK¤ÎYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¡£1²¯ÅÐÏ¿¼Ô¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢YouTube¤«¤é¡Ö¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤¹¤ë´ë¶È¤ÎYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï22Æü¡ÖBLACKPINK¤Ï20Æü¸á¸å7»þ31Ê¬¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¼Ô¿ô1²¯¿Í¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£16Ç¯6·î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë