【幻冬舎コミックス 2月新刊7冊】 2月24日発売 「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（14）」 幻冬舎コミックスは2月24日、「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（14）」、「後宮真贋判定人（1）」、「元ヤン執事はワガママ主人をしつけたい」、「餌付けした囚われの騎士の××が強すぎて無理です」ほか、合計7冊のコミックスを発売した。 「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（14）」 著：揚立しの氏 価