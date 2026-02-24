ＡＳＩＡＮＳＴＡＲがストップ高カイ気配となっている。同社は２０日取引終了後、将来の事業展開に備えて定款に新たな事業項目を追加すると発表しており、これが材料視されているようだ。 追加するのは「ブロックチェーン基盤技術及び関連ソリューションの研究、開発、提供」「暗号資産・セキュリティトークンの発行、売買、保管並びに関連サービス」「Ｗｅｂ３．０に基づくプラットフォー