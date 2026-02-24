日本マクドナルドホールディングスは反発。前週１９日に続き、再び上場来高値を更新した。同社は２４日、標準店舗の約６割の商品について、２５日から店頭価格（税込み）を１０円から５０円の幅で改定すると発表した。原材料費やエネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けての対応という。「ビッグマック」は４８０円から５００円へ、「ダブルチーズバーガー」は４５０円から４８０円へ値上げす