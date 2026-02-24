日本の人気アニメコンテンツが、韓国国内の“アニメオタク”層を超えて大衆の心にまで深く入り込んでいる。【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増すK-POPアイドル衣装問題最近ではK-POPの人気アイドルが日本アニメの主題歌を歌ったり、キャラクターベースのコンテンツOSTに参加する事例が相次いでおり、K-POPとJアニメによる異例のシナジーが業界の注目を集めている。代表的なアイドルがガールズグループIVEだ。IVEは202