以前からあった日本代表入り待望論が過熱している。現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節のアウクスブルク戦（２−３）で、今冬にNECからヴォルフスブルクに移籍した塩貝健人が待望の加入後初ゴールを決めた。１−１の状況で65分から途中出場した20歳のストライカーは71分、カウンターで猛然とゴール前に走り込むと、右サイドからのクロスを倒れ込みながらも確実に捉え、ネットを揺らしてみせた。 このブン