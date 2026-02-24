会議で「それ、必要ですか？」と平気で質問したり、上司から残業を頼まれても「今日は用事があるので」とサラッと断ったりする人。あなたの職場にも1人は居るのではないでしょうか。「組織のイヌ」という慣用表現がありますが、あなたがそういう人たちに違和感を覚えたとしたらイヌ寄りの傾向がありそうです。本稿では、働き方について探究している仲山進也氏が「組織に忠実なイヌ」と「自分に忠実なネコ」について解説します。※