【その他の画像・動画等を元記事で観る】 甲本ヒロト（歌・ハーモニカ）と内田勘太郎（ギター）によるユニット、ブギ連の初のライブアルバム『ブギる心』が6月3日にリリースされることが決定した。 ■2ndツアー京都磔磔公演から選りすぐり楽曲を収録！ 2019年に結成されたブギ連は、ここまでストレートブルースな日本語アルバムは今までなかった!?と言えるほどの真のブルースアル