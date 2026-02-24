【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaの新曲が、キリン“晴れ風ACTION”×『THE FIRST TAKE』のタイアップに決定。3月上旬に『THE FIRST TAKE』で初披露となる。 ■自身の代表曲「片想い」を意識した一曲 2月28日に、デビュー15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎えるmiwa。そんなメモリアルイヤーを締め括る新曲は、キリン“晴れ風ACTION”×『T