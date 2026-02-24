BE:FIRSTのSNSにて、メンバーがライブで自撮りをして歌う動画が公開され、話題を集めている。 【動画】幸福感いっぱいに「夢中」を歌うBE:FIRSTの自撮り動画【写真・動画】BE:FIRSTファンミーティングツアーの様子①～③ ■BE:FIRSTがフロートに乗り「夢中」を笑顔で歌う これはBE:FIRSTが2025年11月から2026年2月にかけて開催したファンミーティングツアー『BE:FIRST 2nd