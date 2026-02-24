24日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝154円97銭前後と、前日午後5時時点に比べ50銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円58銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース