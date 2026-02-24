¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£²Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤À¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄ´Íý²ÄÇ½¡£²ÈÂ²¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤3.0¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Û¤ÎÅÅµ¤°µÎÏÆé¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!1¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤ÎÅÅµ¤°µÎÏÆé¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤À¤±¤Î¤Û¤Ã¤¿¤é¤«