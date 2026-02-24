エジプト観光・考古省はこのほど、中国・エジプト合同考古学チームがエジプトのメンフィスにあるアジズ・デーリ遺跡で、石灰岩造りの建築構造物を発見したと発表しました。この構造物は古代エジプトのファラオ、アプリエスの神殿跡に属するものとみられています。発表によると、中国の北京大学考古文博学院および山東省文物考古研究院と、エジプトの考古最高評議会が、メンフィス遺跡の中心エリアであるギザ州で合同調査を実施しま