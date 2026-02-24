指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ≠MEが、グループ結成7周年を記念したコンサート『≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』を神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催した。【ライブ写真】≠ME 7周年記念コンサート『≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』の写真がたっぷり！会場には12本の大きなLED柱がステージを見守るように配置され、冨田菜々風の「戦え！」を合図に11thシングル「排他的ファイター」を力強