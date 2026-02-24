全面侵攻の開始から4年。戦場の輪郭が揺れ動く一方で、戦争の陰に潜む現実がある。子どもたちの「連れ去り」だ。今月だけを見ても、連れ去られていた子どもが家族のもとへ戻り、再会できたという報せがある。ゼレンスキー大統領は2026年2月17日、ロシアの支配下から家に戻すことができたウクライナの子どもが累計2,000人に達したと発表した。だが、帰還が伝えられるたびに、同時に浮かび上がるのは別の数字だ。戻れた子がいる一方