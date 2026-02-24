外務省は23日、船越健裕外務事務次官が同日に英外務省のロビンス事務次官とロンドンで会談したと発表した。中国によるレアアース（希土類）を含む輸出規制を念頭に、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強靱化に向け同盟・同志国との連携を一層強化する方針で一致した。両氏は1月末に東京で開催された高市早苗首相とスターマー英首相による首脳会談を踏まえ、防衛や経済安全保障、経済の幅広い分野で協力を申し合わせた。