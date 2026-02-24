マクドナルドの看板日本マクドナルドは24日、全体の約6割に当たる商品を25日から10〜50円値上げすると発表した。「ビッグマック」は480円から500円に、「チーズバーガー」は220円から240円にそれぞれ上がる。原材料費や人件費などの高騰が長期化しているため。他に値上げするのは「ダブルチーズバーガー」や「チキンフィレオ」など。「ハンバーガー」（190円）や「てりやきマックバーガー」（400円）などは、セットのメニュー