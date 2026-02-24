観葉植物を育ててみたいけれど、広い庭も知識もないし費用もかかりそう…。そんな風に尻込んでいるビギナーは100円ショップをのぞいてみては？ 最近ではさまざまな植物や便利な道具が充実。リビングやベランダのスペース、必要な予算はほんの少しでOK！数々のメディアに出演する熱帯植物栽培家・杉山拓巳さんに、100円ショップを活用して豊かなガーデニングライフを送るノウハウを伝授してもらう。過保護はNG観葉植物を育て始