プロ野球・巨人の甲斐拓也選手が日テレジータスのインタビューに応じ、昨シーズン、移籍1年目について「納得のいくシーズンではなかった。いろんなことがあった1年だったなと思います」などと語りました。「8月中旬にケガをして実戦を離れているが、なかなかそういうことがなく・・・これまで10月、11月頃までは野球をしていたので。なかなか経験したことがないシーズンだったので、糧にしてやっていきたいです」去年は8月にホーム