Image: Kyle Barr/Gizmodo US レトロブームの最終形態、かも。2月17日に発売された復刻版バーチャルボーイ。これは、任天堂の新時代を象徴する商品かもしれません。少なくとも、過去の失敗作を大事にしよう、とする同社の姿勢のあらわれかも。オリジナルは約31年前のVRゲーム機で、このたび9,980円で復刻販売されるこちらの機種、単なるおもちゃのノスタルジックなSwitch 2用アクセサリでは