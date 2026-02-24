【ストリートファイター6」コラボグッズ】 予約期間：2月24日11時～3月24日23時59分 価格：660円～ MSYのブランド「GRAPHT」は、カプコンの「ストリートファイター6」とのコラボグッズを発売する。2月24日11時より3月24日の期間にGRAPHT公式ECサイトにて予約販売を行なう。価格は660円より。 今回は「スト6」に登場するキャラクター