「急に食事会や集まりに誘われたけれど、ちょうどいい服がない！」そんな“大人あるある”をスマートに解決してくれそうなのが、【ハニーズ】のきれいめワンピース。きちんと感と抜け感のバランスがほどよく、気負わず着られそうな商品が揃っています。今回はそのなかから、大人世代におすすめのモデルをピックアップしてご紹介。 配色でつくる上品な縦シルエット 【GLACIER lusso】「配色ワンピー