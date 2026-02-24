猫のトレーニングで知っておくべき基本 まずは飼い主がトレーニングの基本を知っておきましょう。 猫はそもそも独立心が強い動物なので、自分の意志を優先しようとします。群れになってそのリーダーに従うことで絆を深めるという概念はないため、トレーニングも命令ではなく、猫自身に「やりたい」と思わせることが重要です。 また、トレーニング方法も猫にとってメリットがあり、