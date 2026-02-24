転校早々、「みんな受験で忙しいから」と謝恩会幹事を押し付けられてしまった私。そんな協力ゼロの私が選んだスペシャルな打開策とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 転校早々、ママ軍団に押し付けられた大役 夫の転勤で、娘が小6の2学期に都内の公立小へ転校しました。 娘はすぐに馴染みましたが、私は知り合いゼロ。 そんな中、クラスのママさんから「謝恩会の幹事をやってくれないかな」と声をかけられました。 「