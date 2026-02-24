テスラは車載AIアシスタント「Grok」の提供をヨーロッパで開始した。英国のテスラユーザーは最新ソフトウェアアップデートの一環として、いち早くこの新システムを利用できる見込みだ。 【写真】イーロン・マスク氏に“14人目”の子供2週間前に女性作家が“13人目”誕生を主張 Grokはソフトウェアバージョン2026.2.6に含まれており、対象車両には追加料金なしで配信されている。開発