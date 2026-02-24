講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2026年4月号では、東京ディズニーシー25周年や東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の最新情報が満載！スペシャルとじ込み企画として、 東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」ポストカード！ウォーターフロントパークで公演中の新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の撮り下ろし写真を使用したオリジナルポストカ