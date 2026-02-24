ドジャースのロバーツ監督は２３日（日本時間２４日）、囲み取材に応じ、救援左腕タナー・スコット投手の復活に期待を示した。スコットは２０２４年に７２登板で２２セーブ、防御率１・７５と好成績を挙げ、リーグ屈指の救援左腕として活躍。だが、ドジャース移籍１年目の昨季は６１登板で防御率４・７４と不振に陥り、左肘の炎症で負傷者リスト入りするなど本来の投球を取り戻せなかった。ロバーツ監督は「今の彼は強く、肉