◇プロ野球・巨人春季キャンプオープン戦巨人3-0楽天（23日、沖縄・那覇）プロ20年目を迎えた巨人の坂本勇人選手。首脳陣やチームメートからその状態の良さがささやかれていましたが、この日も第1打席、楽天のドラフト1位ルーキー藤原聡大投手の初球、148キロのまっすぐをレフト前にはじき返し、オープン戦初安打を記録しました。阿部慎之助監督は「すごく状態もよさそうなので、次の練習試合は守備も入ってもらいます」と宣言。