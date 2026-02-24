「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第1試合、試合開始直後の入場シーンにおいて、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が披露した華やかなビジュアルが、視聴者の間で大きな反響を呼んだ。【映像】試合会場に春一番！岡田紗佳の抜群スタイル奇しくもこの日、関東地方では2年ぶりとなる「春一番」が観測された。そんな季節の変わり目を象徴するかのように、試合会場に現れた岡田は、見る者の目を引く可憐な装いで登場した