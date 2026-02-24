「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）エンゼルスの菊池雄星投手がブルペン入り。背後でアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手が見つめる中、力強く腕を振った。声を漏らしながらピッチング練習を行った菊池。その背後でダルビッシュが見つめ、時折、トラックマンのデータをのぞき込んだ。さらに打席には井端監督が打席に入るシーンも。「僕キャッチャーしか見れないんで。誰が入っているかわからなかった（笑