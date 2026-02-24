丸大食品は、主力の「燻製屋 熟成ウインナー」シリーズに、新たに夕食やおつまみ向けの新フレーバーとして「旨辛チョリソー」など3品を加える。食シーンを広げることで、市場全体の底上げを図る他、既存の燻製屋の中・大袋タイプは、パッケージ裏面に、熟成ウインナーのおいしさの秘密として、「うま味の余韻」を記載し、熟成ウインナーのおいしさを伝えていく。その他、新商品として、ひとくちサイズの「サラダチキンボール」