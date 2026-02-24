日本航空（JAL）は、国際線機内食を3月から刷新する。ファーストクラスとビジネスクラスでは、「été」の庄司夏子シェフと「natuRe waikiki」の小川苗シェフとコラボレーションした機内食を提供する。庄司シェフのメニューは東京発欧米・ドーハ行きの2食目、小川シェフのメニューはハワイ発日本行きで提供する。エコノミークラスでは、「RED U-25」で選ばれた若手シェフとコラボレーションした機内食を提供する。日本発欧