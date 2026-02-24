◆フォーシーズンズホテル東京大手町の「桜スプリングアフタヌーンティー」は桜とヨーロッパの春がテーマ。春の訪れを五感で感じて※写真はイメージフォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」にて、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月19日（日）まで。桜色に染まる可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」にちなんだ、エッ