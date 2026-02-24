女優の白石まるみ（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。シナプス療法基礎試験に合格したことを報告した。「【やったー】私はいつの頃からか、『人の体や心の痛みが取れる人になりたい』と思うようになりました」としつつ、「『今の自分より1％でも元気になれるお手伝いをしたい』『まるちゃんと出会ったおかげで、今、楽しい』と言われる人になりたい。そこで、五十を過ぎた頃から現在に至るまで、いろんな勉強を日々